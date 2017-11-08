Проект по оздоровлению Волги разрабатывается в Нижегородской области

На оздоровление реки Волги в Нижегородской области планируется направить 15 миллиардов рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Министерство экологии совместно с министерством энергетики и ЖКХ сформировало проект, направленный на сохранение и предотвращение загрязнения Волги, который планируется утвердить до 1 марта 2018 года.

Программа включает улучшение экологической ситуации на водных объектах Волжского бассейна за счет стимулирования предприятий, использующих воду, которые будут реализовывать проекты в сфере очистки сточных вод.

Также планируется снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, снижение объемов сброса загрязненных сточных вод и создание благоприятных условий для населения.