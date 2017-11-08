Общероссийский народный фронт провел рейд по свалкам Уфы

Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по местам несанкционированного сброса мусора в Уфе, которые отмечены на интерактивной карте свалок, сообщается на сайте организации.

Присутствовали также представители министерства экологии региона и журналисты.

Жалоба на крупный строительный мусор поступила от жителей микрорайона "Серебряный ручей". Горожане сфотографировали номера грузовиков, которые перевозили отходы. По итогам поиска хозяев машин будут приняты меры.

Помимо этого строительный мусор обнаружили на улице Черняховского, после обращения активистов ОНФ он был частично убран.

Из 273 незаконных свалок, отмеченных на интерактивной карте региона, 127 уже ликвидированы.