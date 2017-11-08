Число лососевых на реках «Земли леопарда» превысило показатели прошлых лет

Нерестилища на реках национального парка "Земля леопарда" заполнены почти на 100%, сообщается на портале "Заповедная Россия".

Такой результат был достигнут благодаря активной работе по предупреждению нарушений и борьбе с браконьерами.

"Мы довольны полученным результатом — это то, чего мы хотели и добились. Госинспекторы работали круглые сутки на протяжении месяца. Это были пешие и автомобильные рейды, вахты на мобильных постах, расстановка предупреждающих аншлагов, контроль за стихийными заездами и многое другое. Работа велась с момента образования национального парка, и теперь она дает ощутимые плоды", — сказал заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране Евгений Стома.

Руководство отмечает роль предупредительной работы в СМИ и среди местного населения: на отлов на особо охраняемой природной территории, за который можно понести уголовную ответственность, отваживается все меньше браконьеров.

Однако даже для тех, кто не боится наказания, с каждым годом ловля становится сложнее. В этом сезоне помимо стационарных пунктов с охраной на ключевых участках рек разместили мобильные посты с круглосуточным дежурством. Поддержку оказывали также сотрудники различных силовых ведомств.

В работе инспекторы использовали и технические новинки: днем обнаруживать браконьеров помогали квадрокоптеры, а ночью — тепловизоры.