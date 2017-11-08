«Центр природы Кавказа» и РГО начали экологическое сотрудничество

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" и автономная некоммерческая организация "Центр природы Кавказа" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Соглашение было подписано в Москве в рамках торжественной церемонии открытия III Фестиваля Русского географического общества "Народы России".

"То, что говорилось сегодня о климатических зонах и часовых поясах, — это небольшая часть того, что можно говорить о нашей стране. У нас есть удивительные места: вечная мерзлота и пустыня, есть горные реки и тайга, есть уникальные животные, которые там обитают, и есть самое главное — люди, которые все эти годы хранили и приумножали свои традиции, разные и удивительные", — отметил в своем выступлении президент РГО Сергей Шойгу.

Целью соглашения стало сохранение уникального биоразнообразия России и совместная научно-исследовательская, просветительская и образовательная деятельность в интересах живой природы.

Председатель попечительского совета автономной некоммерческой организации "Центр природы Кавказа" Александр Хлопонин подарил Сергею Шойгу книгу "Большие кошки России", появившуюся в итоге проекта, реализованного с участием центра. В ответ президент Русского географического общества отметил, что большие кошки России представляют высокую важность для природы нашей страны.