В Ульяновске ликвидировали крупную свалку

Крупную свалку на окраине Ульяновска ликвидировали после обращения активистов Общероссийского народного фронта, сообщается на сайте организации.

Место скопления отходов было отмечено местными жителями на интерактивной карте свалок.

"У нас была определенная тревога, когда к середине октября еще не были выполнены работы на этом объекте, а контрольный срок, который, к сожалению, не раз переносился, был 1 ноября. И вот 2 ноября мы видим, что наведен порядок, порядок практически идеальный. Причем и дорога, и лес убраны", — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Глава администрации Ульяновска обратился к жителям и призвал их ответственно относиться к чистоте в городе.