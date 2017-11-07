В Ульяновске ликвидировали крупную свалку

Место скопления отходов было отмечено местными жителями на интерактивной карте свалок.
"У нас была определенная тревога, когда к середине октября еще не были выполнены работы на этом объекте, а контрольный срок, который, к сожалению, не раз переносился, был 1 ноября. И вот 2 ноября мы видим, что наведен порядок, порядок практически идеальный. Причем и дорога, и лес убраны", — отметил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Глава администрации Ульяновска обратился к жителям и призвал их ответственно относиться к чистоте в городе.