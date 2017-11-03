В нацпарке "Шорский" чиновник нарушил режим ООПТ

В нацпарке "Шорский" (Кемеровская область) за нарушение режима охраняемой территории попытались задержать муниципального чиновника. ФГБУ "Шорский национальный парк" направило материалы по факту задержания в правоохранительные органы.

Глава Минприроды России Сергей Донской поручил профильному департаменту ведомства обеспечить взаимодействие с силовыми структурами с целью привлечения виновного к ответственности.

2 ноября 2017 года в ходе оперативного рейда госинспекторы отдела охраны в области окружающей среды ФГБУ "Шорский национальный парк" обнаружили на обочине дороги автомобиль. Также были найдены вещи нарушителя режима ООПТ: чехол от оружия, рюкзак и пакет. Инспекторы задержали и нарушителя с охотничьим ружьем — им оказался заместитель главы Таштагольского района по национальным вопросам и экологии Сергей Адыяков.

Сотрудники опергруппы составили протокол об административном правонарушении — пребывании на особо охраняемой природной территории с оружием.

При составлении протокола Адыяков оказал сопротивление, на автомобиле сбив с ног государственного инспектора в области охраны окружающей среды, и скрылся с места правонарушения.