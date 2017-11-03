Скопление белых медведей у чукотского села – тревожный сигнал для популяции

Почти месяц жители чукотского села Рыркайпий вынужденно соседствуют с белыми медведями.

Около 20 белых медведей не уходят с мыса Кожевникова, находящегося в нескольких сотнях метров от села, так как на берегу осталось много погибших моржей и еды медведям хватает, сообщает официальный сайт программы "Белый медведь".

Чтобы предотвратить конфликтные ситуации, было организовано дежурство на окраине села. При приближении хищников к строениям дежурный оповещал об этом выстрелами небольших ракет "Сигнал охотника" и ярким светом отгонял медведей. После нескольких дней было достаточно освещать в ночное время зверя фонарем, чтобы тот отбегал обратно на берег.

Кроме этого наблюдатели при поддержке администрации села очистили берег от погибших моржей, чтобы не привлекать внимания зверей к строениям. Пока ситуацию удается держать под контролем — сохранять белых медведей и оберегать здоровье людей.

Наличие большого количества белых медведей в одном месте — это тревожный факт для популяции, отметил Виктор Никифоров, эксперт по белому медведю. Медведей привлекает большое количество погибших моржей, гибель которых тоже связана с процессами глобального изменения климата.

Из-за отсутствия льда белые медведи проводят больше времени на берегу и чаще встречаются с человеком. Что только на руку браконьерам, подчеркнул эксперт.

"Нужно помочь зверю и усилить охрану. Браконьерство на вид, занесенный в Красную книгу, не прекращается. Только в первой половине 2017 года — вскрыта браконьерская добыча шести медведей на Чукотке, медведя на Ямале, шкуру медведя конфисковали сотрудники ФСБ в Хабаровске. Хочется, чтобы год отмечаемый как Год экологии был отмечен реальной работой по сохранению исчезающего вида", — заключил Никифоров.