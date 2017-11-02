Жители Новой Москвы выступили против восстановления полигона «Малинки»

Более 50 тысяч жителей Новой Москвы подписали петицию против возобновления работы полигона "Малинки", сообщает телеканал 360.

Свалку закрыли еще два года назад, но в последние недели там вновь начались работы.

Десятки жителей Троицка и ближайших поселков пришли на круглый стол общественной палаты по полигону в Малинках.

"Есть новый забор, новый охранник, освещение. Что находится за забором, непонятно. Мы как граждане будем принимать все меры, чтобы никакого полигона на территории больше не было", — заявил житель коттеджного поселка "Лесное озеро" Александр Бондарчук.

О том, что в Малинках планируют открыть полигон, многие жители узнали из СМИ. В начале октября об этом через прессу заявили представители столичного департамента ЖКХ.

По имеющимся у телеканала данным, новый полигон будет значительно больше старого.