Заксобрания четырех регионов приняли решения о создании зеленых щитов

Законодательные собрания четырех российских регионов по итогам общественных слушаний уже приняли положительные решения о создании зеленых щитов вокруг крупных городов. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева на состоявшихся в Ставрополе общественных слушаниях по вопросу создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов.

Законодательные собрания четырех российских регионов по итогам общественных слушаний уже приняли положительные решения о создании зеленых щитов вокруг крупных городов. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева на состоявшихся в Ставрополе общественных слушаниях по вопросу создания лесопарковых зеленых поясов вокруг городов.

Так, по ее словам, в конце октября зеленые щиты были созданы в Ярославле и Кировской области. Немного раньше — в Воронежской и Смоленской областях. В то же время есть регионы, где от этой идеи отказались.

"В зеленые щиты включаются самые лакомые для застройщиков земельные участки — лесные рекреационные зоны внутри городов и прилегающие леса. Хозяйственная деятельность ограничивается, общественники берут эти территории дополнительно под свой экологический контроль. Понятно, что не всем это нравится, поэтому решения о создании зеленых щитов принимаются тяжело", — отметила Тимофеева.

"Создание зеленых щитов вокруг городов — в каком-то смысле показатель экологической зрелости власти. О чем больше она думает — о благоприятных, экологически чистых условиях проживания людей или об интересах инвесторов", — подчеркнула она.

По словам Тимофеевой, процесс создания зеленых щитов вокруг городов важен именно сейчас, когда в стране объявлена "лесная амнистия" и часть земель лесного фонда может быть переведена в другие категории.

"Зеленый щит позволяет защитить эти земли, упорядочить хозяйственную деятельность, включить компенсационные механизмы лесовосстановления", — добавила депутат.