В Нальчике обсудили сохранение горных экосистем

В Кабардино-Балкарии прошла всероссийская конференция с международным участием "Горные экосистемы и их компоненты", сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

В мероприятии приняли участие представители ведущих академических институтов, вузов, заповедников и природоохранных учреждений из 22 субъектов РФ и 7 зарубежных стран (Турция, Иран, Абхазия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Узбекистан).

Главная цель форума — объединение усилий различных специалистов в области изучения флоры и фауны горных территорий на разном уровне организации, от молекулярного до экосистемного.

Также в программу мероприятия входил обмен научной информацией и разработка предложений для решения экологических проблем.

По итогам конференции был составлен сборник материалов, который охватывает наиболее актуальные проблемы биологии и экологии горных экосистем и их компонентов и делится на три тематические части: биоразнообразие в горных условиях (закономерности его формирования, видовое и популяционное многообразие, динамика во времени и пространстве), экология и эволюция организмов и сообществ в условиях горных территорий, экологические основы рационального освоения и охраны природных ресурсов гор.