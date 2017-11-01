В Люберцах ликвидировали незаконную свалку

Незаконную свалку рядом с рекой Пехоркой в районе железнодорожной станции Люберцы-2 очистили после повторного обращения министерства экологии и природопользования МО в администрацию городского округа Люберцы, сообщается на сайте ведомства.

Ранее минприроды уже связывалось с местными властями, но проверка инспекторов эконадзора показала, что отходы убраны не были, а в некоторых местах даже имелись следы их сжигания.

После повторного обращения с требованием очистить загрязненные участки администрация организовала работы по ликвидации свалки и восстановлению земель.