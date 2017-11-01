Более 2500 человек приняли участие в выборе имен для подмосковных рысят

В голосовании по выбору имен для подмосковных рысят, которых в сентябре минэкологии региона передало белгородскому зоопарку, приняло участие более 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Лидерами голосования стали имена Веня и Феня, Руся и Муся, Руза и Рошаль, Яша и Уня. Автором самых популярных кличек стала ученица начальных классов из Коломны Таисия Имханицкая. Девочка получит не только подарок, но и возможность отправиться с экскурсией в Белгород.