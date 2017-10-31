Владимир Путин обсудил экологические проблемы с членами СПЧ

Реальная практика обращения с отходами в России пока не соответствует декларируемой государственной политике, которая отражена в законе от 2014 года, заявили в своем обращении к президенту России Владимиру Путину члены президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Необходимо внедрить раздельный сбор отходов населением по трем фракциям: технические отходы, вторсырье и неутилизируемые отходы. Это позволит перевести деятельность перерабатывающих заводов на прием раздельно собранных отходов, сократить сами отходы в восемь раз", — заявил на заседании зампредседателя СПЧ, руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров.

Он также предложил приостановить реализацию проекта "Чистая страна" в части строительства мусоросжигательных заводов — не строить их и не вводить в эксплуатацию, пока население не научится раздельно собирать отходы и пока не налажена отрасль сбора вторсырья.

"Надо посмотреть внимательно, проанализировать. Если есть какой-то другой кроме сжигания способ ликвидации технических отходов, более прогрессивный, более экологичный, то, конечно, надо им воспользоваться", — отметил Владимир Путин.

При этом он призвал обратить внимание на опыт других стран. "Каков опыт цивилизованных стран? Примерно полторы тысячи в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию. Некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов. Даже в Швейцарии, которая является лидером по переработке отходов, а не по сжиганию, — там 50% этих отходов идет на сжигание, а 50% — на переработку", — подчеркнул президент.