Владимир Путин обсудил экологические проблемы с членами СПЧ

Он также предложил приостановить реализацию проекта "Чистая страна" в части строительства мусоросжигательных заводов — не строить их и не вводить в эксплуатацию, пока население не научится раздельно собирать отходы и пока не налажена отрасль сбора вторсырья.
"Надо посмотреть внимательно, проанализировать. Если есть какой-то другой кроме сжигания способ ликвидации технических отходов, более прогрессивный, более экологичный, то, конечно, надо им воспользоваться", — отметил Владимир Путин.
При этом он призвал обратить внимание на опыт других стран. "Каков опыт цивилизованных стран? Примерно полторы тысячи в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию. Некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов. Даже в Швейцарии, которая является лидером по переработке отходов, а не по сжиганию, — там 50% этих отходов идет на сжигание, а 50% — на переработку", — подчеркнул президент.