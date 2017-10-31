Иркутские активисты ОНФ призвали власти региона помочь с ликвидацией свалки

Иркутские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области с предложением о содействии Ангарскому муниципальному образованию в ликвидации опасной свалки, сообщается на сайте организации.

"На земельном участке в промышленной зоне города организована несанкционированная свалка. Проведенные специалистами Росприроднадзора пробы почв показали, что установленные нормы загрязнения на территории свалки превышены в десятки раз. Общая площадь свалки составляет более 2,7 тысячи квадратных метров", — рассказал член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев.

Он пояснил, что прокуратура Ангарска оценила нанесенный окружающей среде ущерб в сумму более 12 миллионов рублей и направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.