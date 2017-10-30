Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу
© РИА Новости / Александр Кряжев
11:3730.10.2017
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Иркутская область просит включить более 50 мероприятий в ФЦП по Байкалу

Правительство Иркутской области подало в Минприроды РФ перечень приоритетных мероприятий для включения в федеральную целевую программу по охране озера Байкал, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ включает 56 мероприятий, реализация которых потребует, по предварительным расчетам, около 41 миллиарда рублей. Почти 33 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, около 8 миллиардов — из областного, уточняется в сообщении.

Мероприятия разбиты на шесть тематических разделов. Среди главных приоритетов программы — ликвидация отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и демонтаж зданий, сооружений и оборудования этого предприятия.

Ученый: с берега Байкала нужно убрать около 6,5 миллиона тонн отходов БЦБК
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ученый: с берега Байкала нужно убрать около 6,5 миллиона тонн отходов БЦБК

Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ) предлагается провести за счет строительства и реконструкции очистных сооружений в 14 населенных пунктах, в основном расположенных на побережье озера. Также правительством области подана заявка на строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе с расчетом запуска предприятия в 2020 году.

Для повышения эффективности использования особо охраняемых природных территорий и сохранения находящихся под угрозой исчезновения растений и животных предлагается создать две пожарно-химические станции на БПТ, построить объекты инфраструктуры в особой экономической зоне "Ворота Байкала", а также оборудовать Большую Байкальскую тропу, построить и реконструировать причальные сооружения.

Все эти предложения должны быть представлены президенту РФ Владимиру Путину в марте 2018 года.

Батюшка Байкал
© Fotolia / amadeustxОб этом озере невозможно рассказать без слова "самый". Байкал — самое глубокое озеро в мире, оно содержит самые большие запасы пресной воды, а понять насколько мощна его энергетика, может только тот, кто побывал на его берегах.Озеро Байкал
© Fotolia / amadeustx
Об этом озере невозможно рассказать без слова "самый". Байкал — самое глубокое озеро в мире, оно содержит самые большие запасы пресной воды, а понять насколько мощна его энергетика, может только тот, кто побывал на его берегах.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа берегу Чивыркуйского залива озера Байкал.Местные жители отдыхают на берегу Чивыркуйского залива озера Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На берегу Чивыркуйского залива озера Байкал.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБайкал - озеро-рекордсмен. Оно является самым глубоким озером в мире. Его средняя глубина составляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала — 1637 метров.Безымянная бухта на озере Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Байкал - озеро-рекордсмен. Оно является самым глубоким озером в мире. Его средняя глубина составляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала — 1637 метров.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБайкал - одно из любимых мест отдыха туристов.Лагерь волонтеров Байкальской береговой службы на берегу озера Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Байкал - одно из любимых мест отдыха туристов.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкПроисхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера ученые традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.Ночное небо из бухты Саган-Заба на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера ученые традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным, так как большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут в среднем 10-15 тыс. лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВолонтеры Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.Работа волонтеров Байкальской береговой службы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТочная глубина озера до сих пор неизвестна, среди экспертов есть мнение, что Байкал сообщается с мировым океаном.Змеиная Бухта в Чивыркуйском заливе озера Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Точная глубина озера до сих пор неизвестна, среди экспертов есть мнение, что Байкал сообщается с мировым океаном.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТакже ученые спорят по поводу происхождения названия озера. Наиболее распространенные версии происхождения топонима "Байкал": Бай-Куль (тюрк.) — богатое озеро; Байгъал (якут.) — большая глубокая вода, море; Байгаал-Далай (монг.) — природное море; Бэй-Хай (кит.) — северное море.Безымянная бухта на озере Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Также ученые спорят по поводу происхождения названия озера. Наиболее распространенные версии происхождения топонима "Байкал": Бай-Куль (тюрк.) — богатое озеро; Байгъал (якут.) — большая глубокая вода, море; Байгаал-Далай (монг.) — природное море; Бэй-Хай (кит.) — северное море.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБайкальский Национальный заповедник.Байкальский Национальный заповедник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Байкальский Национальный заповедник.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКак бы то ни было, преобразование Байкала продолжается до сих пор — в окрестностях озера постоянно происходят землетрясения.Змеиная Бухта в Чивыркуйском заливе озера Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Как бы то ни было, преобразование Байкала продолжается до сих пор — в окрестностях озера постоянно происходят землетрясения.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСпециалисты высчитали: если всю воду Байкала разделить на всех граждан России, то каждому достанется примерно 2773 железнодорожных цистерны по 60 тонн каждая.Закат над Безымянной бухтой на озере Байкал
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Специалисты высчитали: если всю воду Байкала разделить на всех граждан России, то каждому достанется примерно 2773 железнодорожных цистерны по 60 тонн каждая.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВолонтеры Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.Работа волонтеров Байкальской береговой службы
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры Байкальской береговой службы на уборке мусора на берегу озера Байкал.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОзеро обладает мощными защитными механизмами самоочищения. Благодаря уникальному рачку, который составляет до 80% биомассы зоопланктона озера, вода в Байкале - вкусная и чистая.Судно плывет по озеру Байкал возле острова Ольхон
© РИА Новости / Илья Питалев
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Озеро обладает мощными защитными механизмами самоочищения. Благодаря уникальному рачку, который составляет до 80% биомассы зоопланктона озера, вода в Байкале - вкусная и чистая.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОдна из красивейших местных легенд гласит: у батюшки Байкала было 336 рек-сыновей и одна дочь-Ангара, все они втекали в отца, дабы пополнять его воды, но вот его дочь полюбила реку Енисей и стала выносить воды отца своему любимому. В ответ на это отец Байкал кинул в свою дочь огромный кусок скалы и проклял ее. Эта скала, называемая Шаман-камень, находится у истока Ангары и считается её началом.Байкальский Национальный заповедник
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Одна из красивейших местных легенд гласит: у батюшки Байкала было 336 рек-сыновей и одна дочь-Ангара, все они втекали в отца, дабы пополнять его воды, но вот его дочь полюбила реку Енисей и стала выносить воды отца своему любимому. В ответ на это отец Байкал кинул в свою дочь огромный кусок скалы и проклял ее. Эта скала, называемая Шаман-камень, находится у истока Ангары и считается её началом.
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