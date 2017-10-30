Развитие экотуризма в заповедниках – приоритетная задача Камчатки

Представители заповедников, исполнительных органов государственной власти края, научного сообщества, общественных и волонтерских организаций обсудили роль особо охраняемых природных территорий в развитии экотуризма в рамках научно-практического семинара, сообщается на официальном сайте Года экологии.

"Сегодня федеральные власти проявляют огромное внимание к полуострову. Разработка дорожной карты развития туризма в регионе — одна из стратегических задач, стоящих перед нами. Этот вопрос лично курирует полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Отдельное внимание в работе по развитию туризма в регионе уделяется экологическому образованию наших граждан, с тем чтобы сохранить уникальную камчатскую природу в ее первозданном виде", — отметила и. о. руководителя агентства по туризму Камчатского края Марина Анищенко.

Участники семинара также обсудили возможности рекреационного мониторинга существующих экосистем, вклад молодежных общественных организаций в развитие туристической отрасли, потенциал познавательного туризма и разработку комплексных маршрутов.