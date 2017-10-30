Абдулганиев: проделана огромная работа по сохранению Волги

На четвертом заседании организационного комитета по проведению Года экологии в России министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев подробно рассказал о мерах сохранения реки Волги и снижения антропогенного воздействия на главную водную артерию страны.

По его словам, в регионе провели инвентаризацию выпусков промышленных предприятий, обустроили береговые линии, поставили на государственный кадастровый учет земельные участки близ водохранилищ, снесли 365 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам, а также усилили надзор за нарушением водоохранного законодательства, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

"Рассматривая в комплексе вопрос оздоровления реки Волги, нельзя забывать о впадающих в нее крупных водных объектах. Сейчас в республике решается вопрос ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в акваториях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ на Каме. На днях между Росрыболовством и правительством Республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запланировано строительство завода по производству мальков осетровых пород", — подчеркнул министр.

Абдулганиев также затронул тему регионального приоритетного проекта по оздоровлению Волги, в рамках которого основной упор предполагается сделать на устранении сброса недостаточно очищенных сточных вод путем реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации.