Абдулганиев: проделана огромная работа по сохранению Волги
© РИА Новости / Мария Плотникова
11:1730.10.2017
(обновлено: 11:18 30.10.2017)
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Абдулганиев: проделана огромная работа по сохранению Волги

На четвертом заседании организационного комитета по проведению Года экологии в России министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев подробно рассказал о мерах сохранения реки Волги и снижения антропогенного воздействия на главную водную артерию страны.

По его словам, в регионе провели инвентаризацию выпусков промышленных предприятий, обустроили береговые линии, поставили на государственный кадастровый учет земельные участки близ водохранилищ, снесли 365 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам, а также усилили надзор за нарушением водоохранного законодательства, сообщает официальный сайт Года экологии в России.

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"Рассматривая в комплексе вопрос оздоровления реки Волги, нельзя забывать о впадающих в нее крупных водных объектах. Сейчас в республике решается вопрос ликвидации объектов накопленного экологического ущерба в акваториях Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ на Каме. На днях между Росрыболовством и правительством Республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запланировано строительство завода по производству мальков осетровых пород", — подчеркнул министр.

Абдулганиев также затронул тему регионального приоритетного проекта по оздоровлению Волги, в рамках которого основной упор предполагается сделать на устранении сброса недостаточно очищенных сточных вод путем реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации.

На берегах Волги и Камы
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Прохоров Е.В.
Также здесь растут более 600 видов водорослей, 207 видов мхов, четыре вида плаунов, шесть видов хвощей, 16 видов папоротников, пять видов хвойных и более 800 видов цветковых растений
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Орлан-белохвост - символ Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника
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Осень в Раифском лесу
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На территории Волжско-Камского заповедника также расположился и дендрарий, основанный еще в 1921 году
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Кряква в Волжско-Камском заповеднике
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Кабаны переходят брод
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