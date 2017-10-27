Проект "Разделяй правильно" объединит практики экообращения с отходами

В России стартовал уникальный социальный проект-инициатива по раздельному сбору коммунальных отходов "Разделяй правильно", сообщается на официальном сайте Года экологии.

Его цель — объединить общественные организации, бизнес, государственные органы, органы муниципального управления и граждан РФ для разработок и внедрения наилучших новых эффективных практик раздельного сбора мусора.

"Важнейшим итогом Года экологии является уменьшение объемов загрязнения окружающей среды и развитие цивилизованных методов обращения с отходами производства и потребления", — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Он также заявил, что на сегодняшний день в России есть примеры быстрого и интенсивного внедрения экологичных технологий.

"Мы считаем, что эти шаги должны быть примером для предприятий-загрязнителей, которые в Год экологии уже начали внедрять наилучшие доступные технологии, обеспечивая значительное сокращение сбросов и выбросов, а также внедрение современных технологий переработки отходов", — подчеркнул он.