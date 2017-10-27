В Кировской области принято решение о создании зеленого щита

26 октября 2017 года был принят законопроект о создании зеленого щита в Кировской области, внесенный в законодательное собрание представителями Общероссийского народного фронта, сообщается на сайте организации.

Внешний контур зеленого щита будет совпадать с границами расположенной в Кирове, Слободском, Кирово-Чепецком и Юрьянском районах зоны особо охраняемой природной территории. Главное отличие зеленого щита от имеющейся зоны в том, что в него можно включать не только леса, но и территории зеленых насаждений около больниц, образовательных учреждений, рекреационные зоны, реки и водоохранные зоны, озера, природные ландшафты. На таких территориях будет запрещено размещать объекты складирования и утилизации отходов, проводить сплошные рубки леса, разрабатывать месторождения полезных ископаемых, размещать объекты хранения и утилизации отходов 1-3-го классов опасности.