На съезде по охране окружающей среды подведут итоги Года экологии

"Съезд — это возможность сформулировать будущее отрасли, опираясь на мнение всех, кто принимает активное участие в природоохранной работе", — сказал Сергей Донской.
Донской также рассказал о рекордном внимании к проблемам экологии в этом году.
"СМИ России освещали вопросы, связанные с экологической ситуацией и охраной природы, значительно активнее, чем в других странах. Год стал рекордным и с точки зрения привлечения граждан нашей страны к участию в проектах природоохранной тематики. Все больше активности проявляет также и бизнес", — подчеркнул глава Минприроды России.