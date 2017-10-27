На съезде по охране окружающей среды подведут итоги Года экологии

Глава Минприроды России Сергей Донской назвал "Экотех-2017" и V Всероссийский съезд по охране окружающей среды ключевыми итоговыми мероприятиями Года экологии в России, сообщается на официальном сайте ecoyear.ru.

"Съезд — это возможность сформулировать будущее отрасли, опираясь на мнение всех, кто принимает активное участие в природоохранной работе", — сказал Сергей Донской.

Министр также отметил важность обсуждения участия бизнеса в охране окружающей среды и заявил о росте инвестиций в современные технологии, которые позволяют снизить уровень загрязнения природы.

Донской также рассказал о рекордном внимании к проблемам экологии в этом году.

"СМИ России освещали вопросы, связанные с экологической ситуацией и охраной природы, значительно активнее, чем в других странах. Год стал рекордным и с точки зрения привлечения граждан нашей страны к участию в проектах природоохранной тематики. Все больше активности проявляет также и бизнес", — подчеркнул глава Минприроды России.