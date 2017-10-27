Экологический сбор на пластиковые пакеты будет увеличен с 2019 года

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Экологический сбор на пластиковые пакеты будет увеличен в России с 2019 года, соответствующие изменения в законодательство должны быть приняты до конца года, заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России необходимо поддержать производство бумажных пакетов, а на пластиковые пакеты ввести экологический сбор.

"Мы в ноябре должны принять изменения в закон об отходах и уже до конца года утвердить постановление правительства, которое вносит изменения в уровень утилизации товаров и их количество. Также в этот перечень отдельно должна быть внесена упаковка. Увеличение произойдет с 2019 года", — сказал Донской журналистам.

По его словам, перечень групп утилизируемых товаров увеличивается с 36 до 54. При этом пластиковый пакет — это тоже товар, который стоит денег, даже если выдается в магазине бесплатно.

"Одна из задач, которую мы сегодня перед собой ставим, — это внесение изменений в закон об отходах в части расширенной ответственности производителей и по выделению упаковки в отдельный блок отходов, которые нужно утилизировать и перерабатывать", — добавил Донской.