ОНФ проконтролирует исполнение президентских поручений по Байкалу

Представители Общероссийского народного фронта проконтролируют реализацию поручений президента по итогам проверки законности деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории, сообщает пресс-служба организации.

"Наиважнейшим среди представленных поручений является пункт о разработке единой территориальной схемы в области обращения с отходами для Байкальской природной территории. Мы неоднократно говорили о необходимости формирования межрегиональных территориальных схем, и в первую очередь на территории Байкала", — заявил координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По его словам, еще один важный вопрос — создание межрегиональной природоохранной прокуратуры на Байкальской природной территории. Об этой и других инициативах неоднократно говорили активисты ОНФ.

"Мы удовлетворены, что основные предложения ОНФ по защите и охране озера Байкал нашли свое отражение в поручениях президента, и мы в свою очередь берем на свой контроль этот вопрос", — резюмировал Миронов.