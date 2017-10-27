Путин поручил выделить средства на эконадзор на Байкальской территории

Президент утвердил перечень поручений по итогам проверки законности деятельности, которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду Байкальской природной территории, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил Минфину России совместно с Минприроды рассмотреть вопрос о выделении с 2018 года из федерального бюджета дополнительных средств на обеспечение государственного экологического надзора на Байкальской природной территории и увеличение в этих целях штатной численности территориальных органов Росприроднадзора.



Кроме того, президент также поручил обеспечить формирование механизма взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам охраны и развития Байкала, разработать единую территориальную схему обращения с отходами, создать единый орган по обеспечению экологической безопасности на Байкальской природной территории и другое.