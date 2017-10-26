Год экологии привлек внимание россиян к проблемам охраны природы

В Год экологии внимание к охране природы было рекордно высоким со стороны россиян.

Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской на заседании оргкомитета по проведению V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и второй международной выставки-форума "Экотех".

"Граждане нашей страны активно вовлекаются в природоохранную повестку, в проектах все активнее участвует бизнес", — сказал министр.

Участники заседания обсудили повестку и основные задачи итогового мероприятия года — V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, передает пресс-служба Минприроды РФ.

"Для нас съезд — это не только дань традиции, но и возможность сформулировать видение будущего отрасли, опираясь на мнения людей, сформировать консолидированное мнение большинства, представляющее прежде всего интересы граждан нашей страны", — отметил Донской.

По его словам, делегатами Всероссийского съезда станут представители профессионального экологического сообщества из всех регионов России, что позволит дополнить экологическую повестку новыми задачами, сформулировать вызовы, которые имеют и региональную специфику.

"Хотел бы выразить надежду на то, что выставка "Экотех" дополнит дискуссию примерами участия бизнеса в экологической модернизации производств", — резюмировал министр.