Более миллиона россиян приняли участие в очистке водоемов в Год экологии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Более 1,5 миллиона россиян из 80 регионов страны очищали берега водоемов в Год экологии, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"В ходе уборок было собрано около 239,5 тысячи кубометров мусора, которым можно заполнить более 4 тысяч железнодорожных вагонов", — заявил директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов.

Как уточнили в пресс-центре, акция проходила с 1 июня по 30 сентября. За четыре месяца были очищены берега 10 тысяч водоемов, большая часть из них взята под общественный контроль. Добровольцы привели в порядок участки берегов Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры, а также множества других рек, озер, водохранилищ и родников.

Минприроды России составило рейтинг самых активных регионов — участников акций.

"Обладателем первого места стала Республика Ингушетия, где каждый четвертый гражданин вышел на уборку. Также в рейтинг самых активных регионов вошли республики Хакасия, Мордовия, Саха (Якутия), Башкортостан, Ростовская и Белгородская области", — рассказал Кириллов.

Кроме того, большинство регионов внедрили раздельный сбор мусора во время проведения уборок. На сайте акции чистыеберега.рф представлены данные по каждому региону, размещены фотоотчеты и объявлены результаты конкурсов для организаторов.

"Мы не должны сбавлять активность в привлечении граждан и волонтеров в проекты по охране водных объектов от загрязнения и в дальнейшем. Человек должен жить в гармонии с окружающей средой, не нанося ей вреда. И это огромная ответственность каждого из нас — представителей федеральной, региональной власти, бизнеса и гражданского общества", — заявил глава Минприроды России Сергей Донской во время очистки берега реки Нерли во Владимирской области.