Иванов: нет доказательств причастности МНПЗ к выбросам сероводорода

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости/Прайм. Доказательств того, что источником выбросов сероводорода в Москве‎ является Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), нет, заявил журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

‎"Теперь уже нет (выбросов сероводорода на МНПЗ. — Примеч. ред.). Там только что был Собянин, показали завершение технического перевооружения, и ни одного доказанного факта, что сероводород с капотненского НПЗ, нет в природе‎", — сказал Иванов.

В этом году Росприроднадзор проверял Московский нефтеперерабатывающий завод на предмет выбросов сероводорода после жалоб жителей Капотни на неприятный запах.

По результатам проверки ведомство не выявило выбросов сероводорода, но зафиксировало выбросы диоксида серы, за что оштрафовало завод на 400 тысяч рублей.