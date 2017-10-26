Самая большая кувшинка и египетский лотос расцвели в Аптекарском огороде

Кувшинка виктория амазонская, листья которой в диаметре достигают 2 метров, и египетский (или тигровый) лотос расцвели в Викторной оранжерее Аптекарского огорода Ботанического сада МГУ, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

"Это зрелище, бесспорно, стоит увидеть! Сказочно красивые белые и пурпурные цветки египетского лотоса эффектно возвышаются над водой. В Древнем Египте его активно выращивали в прудах — он считался символом силы и власти, его даже клали в гробницы фараонов", — сказал куратор тропических растений Аптекарского огорода Виталий Аленкин.

Самая большая в мире кувшинка обычно цветет в России только летом, но в Аптекарском огороде это может произойти и в середине осени.

Впервые в Москве викторию амазонскую вырастили в Ботаническом саду МГУ 108 лет назад, в 1908 году.