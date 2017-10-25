Госдума взяла на контроль расходование средств экологического сбора

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды взял на контроль расходование средств, полученных в результате введения экологического сбора, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

"Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды взял на парламентский контроль порядок расходования средств, полученных бюджетом РФ в результате введения так называемого экологического сбора, — говорится в сообщении от пресс-службы фракции "Единая Россия".

Отмечается, что, по мнению главы комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на сегодняшний день Минприроды оказалось фактически неготовым к распределению этих средств.

"Благодаря программе экологического сбора мы получили в бюджет 2017 года дополнительно 1 млрд 300 млн рублей. По решению Минфина ровно миллиард рублей должен быть направлен в следующем году регионам на реализацию программ по утилизации отходов. Однако на сегодняшний день всего два региона в РФ готовы к получению этих средств. Это Республика Мордовия и Воронежская область", — цитирует Бурматова пресс-служба фракции.

Парламентарий подчеркнул, что в этом есть вина Минприроды, которое своевременно не провело разъяснительную работу с регионами, в связи с чем депутат заявил о необходимости сделать это незамедлительно.

"Мы внесли поправку, которая исключает расходование средств экологического сбора на мероприятия, не связанные с утилизацией отходов. Мы будем настаивать на том, чтобы эти деньги имели целевое назначение, будем этого требовать и от регионов, и от Минприроды. Экологический сбор внедрялся как прогрессивная мера, которая должна усовершенствовать порядок обращения с отходами и сделать более эффективными программы их утилизации. Девальвировать эти приоритеты недопустимо", — отметил Владимир Бурматов.

Глава комитета добавил, что до конца следующей недели Минприроды должно осуществить полноценное консультирование регионов по вопросу подготовки необходимой документации, а субъекты РФ — во взаимодействии с Росприроднадзором согласовать необходимые программы мероприятий.