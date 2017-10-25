Госдума взяла на контроль расходование средств экологического сбора

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды взял на контроль расходование средств, полученных в результате введения экологического сбора, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".
Отмечается, что, по мнению главы комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на сегодняшний день Минприроды оказалось фактически неготовым к распределению этих средств.
"Благодаря программе экологического сбора мы получили в бюджет 2017 года дополнительно 1 млрд 300 млн рублей. По решению Минфина ровно миллиард рублей должен быть направлен в следующем году регионам на реализацию программ по утилизации отходов. Однако на сегодняшний день всего два региона в РФ готовы к получению этих средств. Это Республика Мордовия и Воронежская область", — цитирует Бурматова пресс-служба фракции.
Парламентарий подчеркнул, что в этом есть вина Минприроды, которое своевременно не провело разъяснительную работу с регионами, в связи с чем депутат заявил о необходимости сделать это незамедлительно.
Глава комитета добавил, что до конца следующей недели Минприроды должно осуществить полноценное консультирование регионов по вопросу подготовки необходимой документации, а субъекты РФ — во взаимодействии с Росприроднадзором согласовать необходимые программы мероприятий.