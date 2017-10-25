Волгоградская область вошла в топ-5 по итогам акции "Сделаем вместе!"

Волгоградская область заняла первое место в Южном федеральном округе и вошла в пятерку лучших регионов РФ по итогам общероссийской образовательной акции "Сделаем вместе!" в рамках федерального партийного проекта "Экология России", сообщается на сайте областной думы.

В акции приняло участие 701 образовательное учреждение (96%) и 83 тысячи школьников. Было проведено 2669 экоуроков, а также других мероприятий экологической направленности, в которых помимо школьников участвовали и взрослые.

Вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета и региональный координатор федерального партийного проекта "Экология России" Ирина Соловьева отметила 20 школьников и студентов благодарственными письмами за активное участие в природоохранных и экологических акциях на территории Волгоградской области.

"Молодому поколению небезразлично, в какой стране они будут жить, в каком состоянии будет окружающая среда, потому что от этого зависит их будущее, жизнь их детей", — отметила Соловьева.

Благодаря инициативе молодого поколения в Волгограде был организован городской экологический велопатруль, который уже выявил 78 несанкционированных свалок.

На центральной площади областного центра прошел экологический флешмоб "Сделаем наш город чище!", состоялся первый экологический фестиваль. Также проводились субботники и уборка прибрежных зон и многие другие мероприятия.