Комитет Госдумы по экологии стимулирует раздельный сбор мусора

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки, стимулирующие практику раздельного сбора мусора, сообщили в пресс-службе фракции "Единая Россия".

При формировании территориальных схем размещения отходов специалисты будут учитывать мнение граждан.

"Отныне позиция горожан, высказанная на публичных слушаниях, будет учитываться, как и позиция муниципалитетов, которые ранее также были отстранены от влияния на формирование территориальных схем размещения отходов, а после принятия поправок смогут участвовать в этом процессе, определяя места накопления отходов и ведя реестр этих мест", — говорится в сообщении.

Также поправки предполагают стимулирование бизнеса к раздельному сбору мусора. Сейчас крупные компании, торговые сети и другие организации должны получать лицензию, чтобы просто установить контейнеры для раздельного накопления отходов.

"Сейчас мы эти трудности устраняем, разводя понятия "сбор" и "накопление". При этом "накопление" становится нелицензируемым видом деятельности, что развяжет руки бизнесу и гражданам в развитии и распространении практики раздельного сбора мусора", — отметил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.