Более 25 крупных свалок планируют ликвидировать до конца года

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более 25 крупных свалок предлагается ликвидировать в России до конца этого года в рамках проекта "Чистая страна", сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской после совещания по вопросам экологической безопасности и профилактике правонарушений.

"В рамках проекта "Чистая страна" до конца года будет ликвидировано более 25 свалок, из федерального бюджета на эти цели в этом году направлено около 3 миллиардов рублей и еще 1,5 миллиарда — из бюджетов регионов", — сказал Донской.

Тема незаконных свалок обсуждалась на совещании по вопросам экологической безопасности и профилактике правонарушений, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он сообщил, что только в Сибири выявлено почти 4 тысячи несанкционированных мусорных полигонов общей площадью 10 тысяч гектаров.

Наиболее сложное положение отмечается в республиках Тыва, Бурятия, Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях, а в Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства расположены в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной экологической зоны, отметил секретарь Совбеза.