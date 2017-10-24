Ущерб от незаконной свалки в Мытищах составил 40 миллионов рублей

Министерство экологии и природопользования Московской области направило в правоохранительные органы результаты обследования незаконной свалки, расположенной вблизи деревни Грачи городского округа Мытищи. Как сообщили в ведомстве, проверка показала, что навалы отходов скапливались здесь в течение нескольких лет.

По словам министра экологии Московской области Александра Когана, в результате обследования установлено, что на восьми участках, принадлежащих в основном физическим лицам, размещено свыше 105 тысяч кубометров мусора. Рассчитанный ущерб землям превысил 40 миллионов рублей.

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы обследования минэкологии направлены также в администрацию Мытищ для осуществления муниципального земельного контроля.