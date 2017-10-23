В Подмосковье ликвидированы 344 незаконные свалки

Минэкологии Московской области вместе с активистами ОНФ в рамках проекта "Генеральная уборка" ликвидировало 344 свалки. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган

По его словам, это 65% всех поступивших обращений. Несмотря на наступившую осень и надвигающиеся холода, регулярные рейды будут продолжаться в прежнем режиме.