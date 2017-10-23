В Астраханской области выявили более 2 тысяч нарушений экозаконодательства

В мероприятии также приняла участие Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.
На заседании было отмечено, что в результате принятых мер, в том числе в судебном порядке, было ликвидировано свыше 500 свалок мусора. В частности, после вмешательства природоохранной прокуратуры была прекращена эксплуатация самого крупного в России полигона для размещения ТКО "Игумново".
Участники встречи также обсудили вопросы охраны атмосферного воздуха, воды, сохранения особо охраняемых природных территорий, безопасного обращения отходов производства и потребления, подъема и утилизации затонувших плавательных средств и многие другие.