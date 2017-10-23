В Балашихе прекратили сброс неочищенных сточных вод в реку Пехорку

Сброс неочищенных сточных вод в реку Пехорку на одной из промышленных площадок бывшего керамокомбината в Подмосковье был прекращен сотрудниками МБУ "Водосток-Балашиха", сообщается на сайте телеканала 360.

"От жителей поступали жалобы на то, что из трубы идет грязная вода, прямой сброс в реку Пехорку. Нашей организацией совместно с управлением экологии и природопользования администрации был проведен анализ. По данной сети был выявлен колодец, в котором мы обнаружили сброс", — отметил главный инженер МБУ "Водосток-Балашиха" Павел Косач.

Специалисты провели тампонирование отводящего коллектора поверхностных сточных вод с территории промышленной площадки, установили гидравлический затвор на трубе, из которой зафиксировали слив, провели закачку и блокировку.

Если собственник не устранит нарушения, трубу заварят.