Эксперты: в Арктике ведется постоянный мониторинг воздействия на природу

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Заседание рабочей группы по вопросам развития Арктики прошло в рамках третьей Российской экологической недели. Председателем выступил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Участники обсудили наследие 1990-х годов — тогда захоронения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиационных отходов (РАО) не соответствовали требованиям обеспечения безопасности. Сейчас ведутся активные работы для устранения последствий.

За время работы над экологической реабилитацией пункта временного хранения на берегу губы Червяная была улучшена радиационная обстановка на объекте, восстановлена и модернизирована инженерно-техническая инфраструктура. Об этом сообщил начальник лаборатории дистанционного мониторинга ЯРОО управления по нераспространению и физической защите Курчатовского института Олег Кикнадзе.

Также была нормализована обстановка на территории бывшей береговой базы ВМФ в губе Андреева, где установили новую систему биологической защиты.

В рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ" разработываются новейшие технические средства для оценки ядерной, радиационной и экологической безопасности затонувших и затопленных объектов.

Помимо этого реализуется проект очистки, вывода из эксплуатации и реабилитации площадки временного хранения РАО, постоянный мониторинг и оценка воздействия затопленных объектов на окружающую среду.