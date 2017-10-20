На Камчатке от мусора очистят Зайкин ключ и Верхне-Паратунские источники

Акция "Чистый ручей" пройдет в рамках всероссийского волонтерского экомарафона "360 минут", сообщается на официальном сайте "Заповедной России".

В рамках акции волонтерам предстоит очистить территории двух популярных у туристов объектов — это ручей Зайкин ключ и Верхне-Паратунские горячие источники в Елизовском районе Камчатского края.

Мероприятие состоится 21 октября.