Эксперты ОНФ подвели промежуточные итоги работы в Год экологии

Общероссийский народный фронт рассказал о своей работе в рамках Года экологии на третьей Российской экологической неделе, сообщает пресс-служба движения.

Основные достижения ОНФ — сохранение большого числа особо охраняемых природных территорий (ООПТ), создание зеленых щитов и ликвидация свалок.



По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, ликвидировано 5 тысяч незаконных свалок, отмеченных россиянами на интерактивной карте.



Эксперт центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Вадим Виноградов рассказал, что теперь создание зеленых щитов станет прозрачнее из-за поправок, внесенных в Госдуму в этом году: они обязывают высшее должностное лицо региона ежегодно публиковать в открытом доступе отчет о том, как развивается лесопарковый зеленый пояс.





"На наш взгляд, обязанность чиновника отчитываться не только даст гражданам актуальную и открытую информацию о состоянии лесопарковых зеленых поясов (а это является базой для общественного контроля), но и будет стимулировать исполнительную власть проводить природоохранные мероприятия на этих территориях", — отметил Виноградов.Координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса депутат Госдумы РФ Николай Будуев заявил, что за последние годы организации удалось сохранить порядка 1000 ООПТ."До сих пор остро стоит проблема сохранения озера Байкал. Сейчас введен запрет на вылов омуля, потому что популяция этой рыбы очень сильно сократилась. Отходы в прибрежных населенных пунктах, где проживает порядка 120 тысяч человек, сбрасываются в озеро и не очищаются. Но началась модернизация очистных сооружений в городе Улан-Удэ. Мы работаем над решением этих острых вопросов", — резюмировал Будуев.