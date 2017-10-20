В Кемеровской области очистили от мусора берега реки Томи

В рамках общероссийской экологической акции "Вода России" на берегах реки Томи в Кемеровской области прошел субботник, в котором приняли участие члены ВОСВОД и водно-моторного клуба "Волна", а также их семьи, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

Волонтеры очистили от мусора участок около 1 километра длиной. По итогам акции удалось собрать 90 мешков различных отходов, которые направили на местный полигон для утилизации.

Участники мероприятия признались, что сами любят отдыхать на берегу Томи и им небезразлична судьба этих мест.