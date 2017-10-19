В озера нацпарка в Новгородской области выпустили мальков щуки и сига

В озера национального парка "Валдайский" в Новгородской области волонтеры выпустили мальков щуки и сига, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Акция прошла в рамках совместного проекта парка и волонтерского фонда "Красивые дети в красивом мире". Проект нацелен на восстановление биологического разнообразия ихтиофауны озер Валдайское, Борое и Ужин путем зарыбления их мальками ценных видов рыб — судака, щуки, сибирского сига (пеляди).

В рамках проекта также выполнят комплекс ремонтно-восстановительных работ: углубят и расчистят ложа прудов, расчистят и распланируют берега.