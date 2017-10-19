Донской: Подмосковье – один из лидеров по числу мероприятий Года экологии

Глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской отметил, что Московская область является одним из лучших регионов по реализации мероприятий Года экологии, сообщается на сайте ведомства.

"Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку стали Москва, Тюменская, Саратовская, Московская, Свердловская области, Санкт-Петербург, а также Мурманская, Челябинская области и Ставропольский край", — добавил он.

В Год экологии регион запланировал 45 крупных мероприятий, среди них рекультивация полигонов ТКО, реабилитация рек, создание новых ООПТ, ликвидация незаконных свалок, внедрение раздельного сбора мусора, различные акции и проекты, к примеру "Генеральная уборка" и "Чистое Подмосковье".