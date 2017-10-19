Минэкологии МО составило рейтинг городов по раздельному сбору мусора

Министерство экологии и природопользования Московской области составило рейтинг муниципалитетов по внедрению раздельного сбора мусора в регионе, сообщается на сайте ведомства.

"Лидерами по переходу на двухконтейнерную систему для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов, как и две недели назад, остаются Дубна, Мытищи и Ивантеевка. За последние две недели наиболее эффективную работу показали Красногорск и Солнечногорск", — отметил министр экологии и природопользования МО Александр Коган.

Пилотный проект по раздельному сбору отходов предусматривает установку контейнеров двух типов.

Синие предназначены для "сухого" мусора (полимеры, бумага, металл, стекло и другие), который идет на сортировку для получения вторсырья.

Растительные и пищевые отходы, выбрасываемые в серые контейнеры, будут обезвреживать и захоронять.