Тимофеева заявила о необходимости развивать зеленые бизнес-проекты

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева на открытии экологической приемной ОНФ в рамках третьей Российской экологической недели заявила, что необходимо развивать зеленые бизнес-проекты. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

"Мы часто отмечаем борьбу экономики и экологии, из которой экология не всегда выходит победителем, поэтому зеленые бизнес-проекты надо развивать, поддерживать, за ними должно быть будущее", — сказала Тимофеева.

Она также поблагодарила участников, представивших в рамках фестиваля экологические бизнес-проекты.