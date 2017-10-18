В рамках Года экологии пройдут "Добрые квесты"

В этом году акция #МарафонДобрыхДел посвящена Году экологии в РФ. Об этом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи рассказала председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Акция #МарафонДобрыхДел призвана вовлечь молодых людей в решение различных проблем страны.

"Мы сделали формат участия в этом проекте в игровой форме. Каждый этап акции состоит из различных заданий-квестов, выполняя которые участники марафона не только делают хорошие и важные дела для своего города, района, но и участвуют во всероссийском соревновании самых добрых городов", — сказала она.

В Год экологии для участников разработаны специальные тематические задания: проведение субботников в своих дворах и организация экологических фестивалей на уровне регионов.

"Каждый год мы делаем статистику по количеству выполненных заданий в каждом городе, а также по сумме баллов, которые набрали участники, и традиционно на итоговом форуме активных граждан "Сообщество", который проводит Общественная палата РФ в преддверии 4 ноября, Дня народного единства, мы объявляем самый добрый город страны. В этот раз мы также назовем самое доброе образовательное учреждение", — сообщила Елена Сутормина.

Каждый квест решается за пять этапов: зарегистрироваться, выбрать задание, выполнить его, опубликовать отчет, получить оценку экспертной комиссии.

Чтобы перейти на следующий этап, участник должен выполнить хотя бы одно задание на текущем уровне и получить оценку модераторов проекта. В подтверждение выполнения задания принимаются фото или видео, а также ссылки на публикации в социальных сетях.

За каждое выполненное задание участник получает баллы и поднимается в общем рейтинге, приближая возможность выиграть главный приз акции — два билета в любую точку России.