Эксперты обсудили состояние экологической культуры в России и мире

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. 18 октября, в первый день работы третьей российской экологической недели, эксперты из России и Германии обсудили пути формирования экологической культуры у населения в рамках панельной сессии "Формирование новой экологической культуры: изменяя вектор развития".

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, первый заместитель губернатора Владимирской области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина, советник департамента экономики и науки посольства ФРГ в России Эллен фон Цитцевитц и другие.

Эксперты обсудили успешные инициативы и проекты, которые были реализованы в рамках Года экологии. В частности, представитель Владимирской области, в которой в этом году проходил Всероссийский экологической форум, рассказала о проектах по отчистке Волги в регионе, примирению зеленой экономики и других инициативах. Лидия Смолина выступила за комплексное экологическое воспитание, которое сможет привить у людей уважение к природе.

Эллен фон Цитцевитц рассказала, что в этом году отмечается столетие отношений России и Германии в области экологии. Советник отметила, что на данный момент экологическое сотрудничество двух стран охватывает огромное количество различных сфер.

В рамках панельной сессии директор библиотеки-читальни им. И.С.Тургенева Ромуальд Крылов-Иодко был отмечен знаком общественного признания, который вручается на каждой экологической неделе, за реализацию и поддержку экологических проектов.