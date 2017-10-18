Определение границ ООПТ в Пущине сохранит природу исторического памятника

Минэкологии направило в правительство Московской области проект положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) – памятнике природы регионального значения "Пущинская усадьба".

В его состав включена сама усадьба и часть знаменитого Спас-Тешиловского городища, общая площадь ООПТ составит 9,56 гектара, сообщается на сайте министерства экологии и природы Московской области.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, несмотря на неконтролируемую рекреацию, здесь сохранилось удивительное природное разнообразие — зафиксировано 36 видов позвоночных животных. Биологи, которые обследовали ООПТ, выявили несколько краснокнижных: бабочки махаон и многоцветница, уж обыкновенный, растения шлемник высокий и норичник теневой.

Министр отметил, что территория усадьбы сегодня испытывает негативное воздействие диких туристов и любителей пикников, часть ее захламлена бытовым мусором. Большой вред наносят археологи-любители, которые ведут раскопки на Спас-Тешиловском городище. Поэтому режим охраны ООПТ содержит запреты на рубки и разведение костров, организацию пикников, самодеятельные археологические изыскания и строительство новых объектов.

Пущинская усадьба, которая в 1995 году признана памятником строительства и архитектуры федерального значения, находится в разрушенном состоянии. ООПТ здесь была создана еще в 1985 году, однако из-за нечетких границ было затруднено соблюдение охранного режима.