Сергей Донской открыл третью российскую экологическую неделю
© РИА Новости / Илья Питалев
14:2818.10.2017
(обновлено: 14:30 18.10.2017)
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Сергей Донской открыл третью Российскую экологическую неделю

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской открыл третью Российскую экологическую неделю, которая проходит с 18 по 22 октября у стен Московского Кремля. Глава ведомства начал знакомство с площадками мероприятия с выставочных зон, на которых были представлены различные экологические разработки.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин поприветствовал участников российской экологической недели
На стендах были представлены как известные российские компании, так и экологические инициативы молодежи. Студент образовательной программы "Капитаны России" Александр Пахомов на стенде представил экопродукты, созданные молодыми предпринимателями. К примеру, наполнитель для домашних животных, сделанный из переработанных отходов. "Чем больше мы его продаем, тем чище становится наш регион", — отметил Александр. Также студенты изготавливают иван-чай и натуральные яблочные чипсы из подмосковных фруктов.

Внимание министра привлекла экспозиция экологической модной линейки, в которую входили экошубы, сделанные без использования меха.

Не обошел стороной министр и проект Общероссийского народного фронта — "Интерактивную карту свалок". Донской подробно расспросил специалистов ОНФ о работе сайта и процессе ликвидации полигонов. Министр также обсудил с ними взаимодействие ОНФ с местными властями.

"Почти 12 тысяч обращений за все это время, мы стартовали в феврале, насколько я помню. Есть статистика там, где нас вообще игнорируют, то есть самые худшие регионы. Есть территории, в которых нас слушают", — отметила сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в разговоре с главой Минприроды РФ.

"Это карта не количества свалок, это карта активных людей", — добавила она.

Во время эконедели на Красной площади будет работать сферический кинотеатр, необычная форма которого подарит зрителям незабываемые впечатления. Министр стал первым зрителем этой площадки и увидел фрагмент фильма про космос.

Остановившись у фотовыставки, посвященной предприятию "Транснефть", Донской обсудил работу компании в области экологии. Представитель компании отметил, что "Транснефть" уделяет большое внимание экологии, занимается вопросами, связанными с ее поддержанием, и повышает надежность своих объектов.

Не обошлось на мероприятии и без официальных слов с главной сцены.

"Здесь мы увидели много молодых лиц, симпатичных ребят, которые вместе с нами готовы вот так же заниматься зеленой экономикой, заниматься зеленым развитием. И, конечно, здесь будут присутствовать, мы с вами тоже это наблюдаем, экологические зеленые культурные проекты, а это тоже важно с точки зрения воспитания как нынешнего поколения, так и будущего", — отметил Сергей Донской с главной сцены эконедели.

Также перед участниками мероприятия выступила представитель ОНФ и депутат Госдумы РФ Ольга Тимофеева. Она отметила, что еще несколко лет назад сложно было бы представить, что у стен Кремля будут представлены современные экологические технологии и "зеленые" предприниматели.

"Через несколько месяцев Год экологии войдет в историю, но у меня к вам огромная просьба: пожалуйста, не останавливайтесь на том, что есть", — отметила Тимофеева.

Председатель комитета Совета Федерации Михаил Щетинин зачитал послание Валентины Матвиенко:

Собянин поприветствовал участников Российской экологической недели
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Собянин поприветствовал участников Российской экологической недели
"Мероприятия экологической недели направлены на то, чтобы обратить внимание граждан, общества, государства на вопросы экологии, которые с каждым годом приобретают все большую актуальность и способствуют формированию молодежной политики в области экологической развития страны".

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский передал слова мэра Москвы Сергея Собянина.

"Создание единого экологопросветительского пространства в центре Москвы на Манежной площади будет способствовать распространению экологически значимой информации, популяризации экологического образа жизни и развитию экологической культуры среди москвичей и гостей столицы", — говорилось в послании мэра.

В честь торжественного открытия третьей российской экологической недели на Красной площади выпустили белых голубей.

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