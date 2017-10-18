В заповеднике "Столбы" из видеоматериалов фоторегистратора создали фильм

Сотрудники заповедника «Столбы» на основе видеоматериалов одного фоторегистратора, размещенного на лесной тропе, создали небольшой фильм, сообщает пресс-служба заповедника. Он получил название "У леса на опушке стоит фотоловушка, и к ней не зарастает звериная тропа!".

"В объектив лесной камеры поочередно попадают дикие животные — медведи, рысь, маралы, волки, лось, лисица, белки и разные птицы. Спокойные, неспешные движения зверей завораживают, а благодаря музыкальному сопровождению создается ощущение полного единения с природой. Оказывается, что все мы ходим одной тропой", — говорится в сообщении пресс-службы заповедника "Столбы".