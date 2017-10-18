Собянин поприветствовал участников Российской экологической недели

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поприветствовал участников и гостей третьей Российской экологической недели и назвал главной ее целью популяризацию проектов, которые проходят в столице и по всей стране под эгидой Года экологии.

"Создание единого эколого-просветительского пространства в центре Москвы, на Манежной площади, будет способствовать распространению экологически значимой информации, популяризации экологического образа жизни и развитию экологической культуры среди москвичей и гостей столицы", — зачитал на церемонии открытия недели приветственное слово мэра глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Собянин выразил уверенность, что консолидация усилий общественных организаций и властей послужит формированию экологически ответственного общества и устойчивому развитию города и страны в целом.