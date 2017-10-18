В Новосибирской области очистили более 170 водоемов

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области подвел итоги всероссийской акции "Вода России" в регионе, сообщается на официальном сайте Года экологии в России.

С 1 июня по 31 июля во всех 35 муниципальных районах и городских округах региона очистили от мусора более 170 водоемов. Участники собирали пластик, бумагу, стекло и металл отдельно для вторичной переработки.

В акции приняло участие более 18 тысяч человек. Площадь убранной территории составила свыше 290 гектаров, а объем мусора — более 12 тысяч кубических метров.

"Проводя эту акцию, мы хотели не просто очистить наши водоемы, а развить чувство гордости и ответственности за природу родного края у всех жителей региона", — подчеркнул руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.